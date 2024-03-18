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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانتهاء من تصميم الحافلة الخاصة بالمنتخب التونسي أثناء بطولة كأس عاصمة مصر

صدى البلد

انتهت المتحدة للرياضة، من تصميم حافلة المنتخب التونسي استعدادا لمشاركته ببطولة كأس عاصمة مصر المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

أعلن الاتحاد الدولي فيفا، أن بطولة العاصمة الودية دخلت ضمن FIFA Series.

 

مشروع FIFA Series هو أحدث مشروعات فيفا لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات من قارات مختلفة، كان مقرر الانطلاق هذه السنة بتنظيم بطولات في أذربيجان والجزائر والسعودية.

 

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، إطلاق النسخة الأولى من المسابقة في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة منتخب الفراعنة، وتم الاتفاق مبدئيًا على المواعيد الخاصة بمباريات كأس عاصمة مصر.

 

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

مصر ضد نيوزيلندا - الساعة 10 مساء يوم الجمعة 22 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

كرواتيا ضد تونس - الساعة 10 مساء يوم السبت 23 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 26 مارس، في ستاد القاهرة.

المباراة النهائية - الساعة 10 مساء يوم الأربعاء 27 مارس، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

سيتم حجز تذاكر حضور المباريات من خلال شركة تذكرتي.

تجدر الإشارة إلى أن جماهير كرة القدم المصرية تنتظر هذه البطولة بشغف، حيث ستكون الفرصة الأولى لمشاهدة منتخب الفراعنة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد رحيل المدير الفني السابق روي فيتوريا، وذلك بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

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الاتحاد الدولي فيفا المنتخب التونسي المتحدة للرياضة شركة المتحدة شركة تذكرتي

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