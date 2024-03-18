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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الحاكم بالنيجر مهنئا بوتين: نتطلع للعمل مع موسكو لاستعادة السيادة

رئيس المجلس العسكري
رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر

أفادت وكالة الأنباء النيجرية، بأن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تشياني، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال تشياني في باين له: "إن إعادة انتخابكم الرائعة كرئيس لـ روسيا تمنحني الفرصة لأن أنقل إلى فخامتكم، نيابة عن المجلس الوطني لحماية الوطن، وحكومة وشعب النيجر ونيابة عني، أخلص وأحر العبارات التهاني، وتهانينا وأطيب تمنياتنا لمهمتكم النبيلة".

وأضاف رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن بلاده تتطلع إلى العمل مع موسكو لاستعادة السيادة، مؤكدا استعداده للعمل مع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية، عن حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات بعد فرز كامل أصوات الناخبين الروس، وذلك في نبأ عاجل لـ"روسيا اليوم".

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا، ونحو مليونين في الخارج.

نتائج نهائية.. بوتين يحصل على 87.28% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

روسيا .. وقوع 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات

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