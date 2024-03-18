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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: تصريحات الغرب بشأن عدم شرعية الانتخابات الروسية "سخيفة"

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن التصريحات في الخارج بشأن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية سخيفة ولا تستمع لها موسكو.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف بيسكوف للصحفيين: "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلدنا، فربما نحتاج إلى الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان بلدنا التي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس بوتين. هذا أمر سخيف".

وأشار إلى أنه "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للمرء أن يتوقع تقييمات أخرى من الولايات المتحدة، وهذا الرأي ليس مهما بالنسبة للكرملين، ونحن لسنا مستعدين للاستماع إليهم".

وتابع: "نتائج فريدة تمامًا للرئيس الحالي بوتين. مستوى الدعم الشعبي. فوز مطلق كمرشح. وبالطبع، التأكيد الأكثر بلاغة على دعم شعب بلادنا لرئيسهم والتماسك حول طريقه".

وحصل الرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على نسبة 87.31 في المئة من الأصوات بعد فرز 99.70 في المئة من أوراق الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعرب بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

بيسكوف الكرملين الانتخابات الرئاسية الروسية موسكو بوتين

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