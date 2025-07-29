قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيروز ترد على تعزية السفير المصري في جنازة زياد الرحباني
ودّع اصفرار الأسنان.. وصفة طبيعية لتبييضها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة
إسرائيل ترفض توجه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية وتعتبره خضوعا للضغوط
الخارجية الأمريكية: المساعدات الإنسانية في غزة غير كافية .. ونعمل على زيادتها
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
الجيزة بتحب أبو العينين| أحمد موسى: مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الجبهة.. شاهد
رئيس حزب الجبهة الوطنية: تجربة مصر العمرانية الأنجح على مستوى العالم
مصدر بالكهرباء: 3 ساعات ويتم إطلاق التيار على الخط الاحتياطي لمحطة محولات جزيرة الدهب
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
خبير عسكري: الاحتلال يواجه ضغوطا دولية غير مسبوقة.. وارتباك واضح في الإدارة الأمريكية
رحلة جديدة.. القطار الثاني يغادر القاهرة لإعادة السودانيين لوطنهم
في بيان رسمي.. برشلونة يعلن مفاجأة سارة لجماهيره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قرار عدم نزول المياه للمصطافين في عدد من الشواطئ يأتي هذا القرار بعد رصد ارتفاع شديد في الأمواج، وتكوّن تيارات بحرية قوية، فضلًا عن وجود سحب كثيفة داخل مياه البحر، ما يشكل خطرًا بالغًا على حياة من يحاول السباحة أو النزول للمياه، خاصة الأطفال وكبار السن.

ورغم التحذيرات، أبدى عدد من المصطافين رغبتهم في الاستمتاع بالأجواء الساحلية، إلا أن فرق الإنقاذ المنتشرة على امتداد الشواطئ تتعامل بجدية تامة، وتمنع أي محاولات للنزول إلى البحر في المناطق المحظورة.

وقد تم التأكيد على استمرار قرار الإغلاق حتى إشعار آخر، أو لحين استقرار حالة البحر وعودة الأجواء إلى طبيعتها، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المختصة.

وفي المقابل، حددت محافظة مطروح مجموعة من الشواطئ التي يُسمح فيها بالنزول نظرًا لكونها آمنة نسبيًا، وتشمل: شاطئ روميل، البنست، النخيل، بحيرة كليوباترا، الليدو، مطروح العام، الغرام، وعلم الروم.

وتتم مراقبة هذه الشواطئ بشكل دوري عبر فرق إنقاذ مدربة للتعامل مع أي طارئ، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ومن جانب آخر، وضمن جهود التوعية المجتمعية، نظّمت منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم، فعاليات تربوية توعوية مخصصة للأطفال تحت عنوان “قطاراتنا مرآة حياتنا”، ضمن إطار مبادرة “أنا الراقي بأخلاقي”.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من الأطفال المشاركين، حيث تضمنت ورش عمل تفاعلية، وعروضًا مبسطة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالسلوك الإيجابي داخل وسائل المواصلات العامة، لا سيما القطارات، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.

وهدفت هذه الأنشطة إلى ترسيخ مفهوم الحفاظ على الممتلكات العامة، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية لدى الأطفال منذ الصغر، كما تم تدريبهم على كيفية مواجهة السلوكيات السلبية، وتوجيه النصائح لأقرانهم بطريقة تربوية بعيدة عن العنف أو التوبيخ.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المؤسسات التعليمية والدينية في مطروح على بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه ومحيطه.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: 

المصطافين صيف البحر شواطئ مرسي مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

فرص العمل المتاحة

103 فرص عمل في شركة مقاولات كبرى بالإمارات.. براتب 12 ألف درهم

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

متهمة

تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس الأسبق في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة

وزير الخارجية

باحث سياسي: اللقاء مع بريطانيا يعكس تحركًا مصريًا مدروسًا لتعزيز الدعم الدولي لفلسطين

محافظ الغربية

الغربية.. 1222 معلمًا يجتازون مسابقة الوظائف الإشرافية بالتعليم

بالصور

ودّع اصفرار الأسنان.. وصفة طبيعية لتبييضها في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل
أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

أشرف زكي ومواهب المعهد العالي للفنون المسرحية ضيوف معكم منى الشاذلي.. الخميس

أشرف زكي
أشرف زكي
أشرف زكي

القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية

القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية

طعام غير متوقع يحمى القلب من أخطر الأمراض

القلب
القلب
القلب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

القبض على سارة خليفه

750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد