خدوا تحويشة العمر.. لغز سرقة شخص قبل الإفطار في الجيزة

تعرض شخص لواقعة سرقة في الجيزة، حيث تم سرقة مشغولات ذهبية من شقته في أكتوبر، وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم في الواقعة وإعادة المسروقات.

تفاصيل تعرض شخص للسرقة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول تضمن ورود بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لعملية سرقة لمبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقته في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وقال المواطن في بلاغه لأجهزة أمن الجيزة أنه كان في الخارج وحينما عاد وجد شقته مسروقة حيث فقد مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كبير، وتبين له بعد دخوله الشقة قبل الإفطار عدم وجود المشغولات الذهبية والمبلغ مالي وقام بإخطار الشرطة.

وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه في الواقعة، حيث جرى تتبع خطوط السير ورصد كاميرات المراقبة وفحص مسرح الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تواصل أجهزة أمن الجيزة جهودها الأمنية لكشف لغز السرقة وضبط المتهمين.