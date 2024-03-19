عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدوا تحويشة العمر.. لغز سرقة شخص قبل الإفطار في الجيزة

سرقة مشغولات ذهبية
سرقة مشغولات ذهبية

تعرض شخص لواقعة سرقة في الجيزة، حيث تم سرقة مشغولات ذهبية من شقته في أكتوبر، وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم في الواقعة وإعادة المسروقات.

سقط من المصعد.. تفاصيل مأساوية في وفاة طفل بالجيزة

جريمة مع انطلاق مدفع الإفطار.. تحقيقات النيابة في إنهاء حياة عامل الجيزة

دفاعا عن والدته.. لغز مقـ.تل مالك العقار على يد شاب في الجيزة

إصابة 4 أشخاص في سقوط أسانسير بفيصل

تفاصيل تعرض شخص للسرقة في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول تضمن ورود بلاغا من مواطن أفاد فيه بتعرضه لعملية سرقة لمبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقته في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وقال المواطن في بلاغه لأجهزة أمن الجيزة أنه كان في الخارج وحينما عاد وجد شقته مسروقة حيث فقد مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كبير، وتبين له بعد دخوله الشقة قبل الإفطار عدم وجود المشغولات الذهبية والمبلغ مالي وقام بإخطار الشرطة.

وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه في الواقعة، حيث جرى تتبع خطوط السير ورصد كاميرات المراقبة وفحص مسرح الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تواصل أجهزة أمن الجيزة جهودها الأمنية لكشف لغز السرقة وضبط المتهمين.

الجيزة سرقة مشغولات ذهبية عملية سرقة كاميرات المراقبة قسم شرطة أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

ما معنى قول النبي «الصبحة تمنع الرزق»؟.. علي جمعة يجيب

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

موضوعات متعلقة

سقط من المصعد.. تفاصيل مأساوية في وفاة طفل بالجيزة

جريمة مع انطلاق مدفع الإفطار.. تحقيقات النيابة في إنهاء حياة عامل الجيزة

دفاعا عن والدته.. لغز مقـ.تل مالك العقار على يد شاب في الجيزة

إصابة 4 أشخاص في سقوط أسانسير بفيصل

الديكور تفحم بالكامل.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال| صور

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

السجن 7 سنوات لقا.تل زوجته ممرضة أكتوبر

ترشيحاتنا

25 لاعبا بالقائمة.. اكتمال صفوف منتخب مصر بانضمام المحترفين

حقيقة وجود فيروس يؤدي إلى نفوق الدواجن.. الزراعة تحسم الجدل

دعاء اليوم التاسع من رمضان.. 10 كلمات تقضي أصعب الحاجات

تعرف على مواعد اجراءات انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

اليوم.. مرتضى منصور أمام الاقتصادية في 8 قضايا

شعره كيرلي وحليوة.. أول رد من مخرج لانش بعد أزمة مشهد يخص فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

كل حاجة بانت بدري | بعد فسخ الخطوبة .. شاهد صور جمعت مسلم ويارا تامر

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ