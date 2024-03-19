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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بجوله صباحية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز  ومدينة طنطا مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

 

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش الذي يعد محوراً مرورياً يساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

كما تابع المحافظ  مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، لافتًا إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير في طنطا .. صور

وانتقل المحافظ لمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية  اخناواي.

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فضلا عن تفقد رصف وتطوير شارع ترعة الشيتي بطنطا حيث يتم رصف ورفع كفاءة وتوسعة الشارع بطول 1.38 كم وعرض 18 م وتركيب بلدورات ورفع كفاءة أعمدة الانارة وصفايات للأمطار.

واختتمت الجولة بتفقد المقر الرئيسي للاسعاف بطنطا للاطمئنان على جاهزية السيارات موجها بتمهيد الطريق امام المقر لسهوله خروج عربات الإسعاف.

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