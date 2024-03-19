طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زي المحلات

يزداد الاقبال على شراء البسبوسة فى رمضان بسبب مذاقها الشهي وقدرتها على الاشباع فهى من أشهى الحلويات الرمضانية لذا ترغب النساء فى تعلم عملها باحترافية فى المنزل

نعرض لكم طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زى المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف بسمة السباعي .

مكونات البسبوسة

1\2. 2 كوب دقيق سميد

. 1 كوب سكر

1\2 كوب سمن بلدي

كوب لبن دافئ

4 معالق سيرب تقيل او عسل نحل

2 معلقه جوز هند

طريقة عمل البسبوسة

فى بولة كبيرة تفرك السمن مع دقيق البسبوسة جيدا

ضعي باقي المكونات معا وتقلب جيدا ثم توضع علي خليط الدقيق والسمن وتقلب حتي تتجانس ولكن لاتقلب كثيرا

ضعي البسبوسة في صينية 30 سم وتخبط علي الرخامة حتي نتخلص من فراغات الهواء وتدخل فرن 220 حرارة لمدة 20 دقيقة