أسرار نجاح السيرب في حلويات رمضان

يعد السيرب هو كلمة السر فى نجاح الحلويات الشرقية وجعل مذاق الأنواع المباعة فى المحلات مختلف تماما عن تلك المجهزة فى المنزل.

نقدم لكم أسرار طريقة عمل السيرب فى المنزل من خلال خطوات الشيف بسمة السباعي.

مكونات السيرب

2 كوب سكر

2 1\2 كوب ماء

عصير ليمونه

معلقه سمن

الشربات-

طريقة عمل السيرب

يغلي السكر وماء عند الغلي يوضع الليمون ويغلي 5 دقائق ثم تطفي النار وضيفي السمنة

وبعد خروج البسبوسة سخنة يضاف عليها السيرب سخن حتي تتشرب البسبوسة وتغطي بمقدار 1 سم من السيرب تدخل الفرن 5 دقائق بعد أن يطفأ ثم تخرج وتترك لتهدأ.