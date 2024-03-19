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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب ترد على إعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء،  على قرار الحكومة الكندية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال: من المؤسف أن الحكومة الكندية تتخذ خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد حركة حماس".

وأضاف: سوف يحكم التاريخ بقسوة على التحرك الحالي للحكومة الكندية".

وتابع: ستواصل إسرائيل حربها حتى يتم القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم".

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن كندا ستوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

قالت وزير الخارجية الكندية في تصريحات لصحيفة تورونتو ستار، عند سؤالها عن الإجراءات التي تقدم بها الحزب الديمقراطي الجديد بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وإذا كانت الحكومة الكندية ستأخذها على الموقف الرسمي: "من الواضح نية هذه الحكومة، وإنه شيء حقيقي".

أضافت جولي "إن تعريف حل الدولتين كان مهمًا حقًا، لأننا نعلم بالطبع أن كندا، باعتبارها دولة من مجموعة السبع، تبعث برسالة إلى دول مجموعة السبع الأخرى".

يأتي هذا الإعلان بعد موافقة البرلمان الكندي، الاثنين، على اقتراح قدمه الحزب الديمقراطي الجديد بشأن إقامة دولة فلسطينية.

يتضمن الاقتراح دعوات لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووقف مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل.

وبالرغم أن الاقتراح غير ملزم، فإن الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تعتزم الالتزام به.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحكومة الكندية وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إسرائيل حركة حماس كندا وإسرائيل

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