إنتصار تفجر مفاجأة عن دورها في أعلى نسبة مشاهدة

كشفت الفنان انتصار، عن عميق فرحتها بدورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، مشيرة إلى أن دوري لمس قضية مهمة تخص مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وأضافت انتصار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يوجد شيء أغلى من المستقبل مهما كانت الأموال التي تدفع في السوشال ميديا، لافتة إلى أن المسلسل استعرض الأزمة بشكل دقيق، ورصد تفاصيل كاملة عن الأزمة.

وتابعت الفنانة انتصار، أن هذه القضية في غاية الأهمية وتاخرنا كثيرا في عرضها على شاشات التلفزيون، مستدركة انه لم اتردد لحظة في قبول هذا الدور.