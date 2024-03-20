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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيفية تحسين مهارات التواصل مع المحيطين بك.. طرق فعالة

كيفية تحسين مهارات
كيفية تحسين مهارات التواصل

يواجة الكثير من الأشخاص مشكلة فى التواصل، ويرجع ذلك لبعض الأسباب، إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه النصائح لتحسين مهارات التواصل. 

 كيفية تحسين مهارات التواصل

 هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تحسين مهارات التواصل، بحسب ما نشره موقع webmd. 

الاستماع الفعال: كونك مستمعًا فعالًا يعني أن تكون متواجدًا بشكل كامل أثناء التواصل مع الآخرين. قم بتركيزك على الشخص الذي تتحدث معه، استمع بانتباه ولا تقاطعه. حاول فهم وتفسير ما يقوله وركز على تفاصيل غير اللفظيات مثل لغة الجسد وتعابير الوجه.

التواصل غير اللفظي: قد يكون التواصل غير اللفظي أهم من الكلمات التي ننطقها. اهتم بتعابير الوجه وملامح الجسم واللمسات ونبرة الصوت. حاول أن تكون متناغمًا مع التواصل غير اللفظي واستخدمه لنقل المشاعر والمعاني بشكل أفضل.

التعبير عن أفكارك بوضوح: حاول أن تكون واضحًا ومباشرًا عند التعبير عن أفكارك ومشاعرك. استخدم العبارات المفصلة والواضحة وتجنب التعبيرات الغامضة التي يصعب فهمها. كن متأكدًا من أن ما تقوله ينقل المعنى الذي تريده.

الاهتمام بلغة الجسد: قد يعبر الجسم عن الكثير من المعاني والمشاعر. حاول ملاحظة لغة جسدك ولغة جسد الآخرين. انتبه لتعابير الوجه وحركات اليدين وموقف الجسم العام. تعلم قراءة لغة الجسد يمكن أن يساعدك على فهم المشاعر والتفاعل بشكل أفضل مع الآخرين.

التواصل الإيجابي: حاول أن تكون إيجابيًا في تواصلك مع الآخرين. ابتسم، استخدم لغة الجسد الودية، وقدم الإشادة والتشجيع عند اللزوم. قد يساعد التواصل الإيجابي على بناء العلاقات وتعزيز التواصل الفعال.

التمرن والممارسة: مثل أي مهارة أخرى، فإن تحسين مهارات التواصل يتطلب التمرن والممارسة المستمرة. جرب التواصل مع مجموعات صغيرة من الأشخاص، وقم بممارسة المحادثات وتجارب التواصل المختلفة. مع الوقت، ستصبح أكثر ثقة ومهارة في التواصل.

تذكر أن التحسين المستمر في مهارات التواصل يستغريب على الممارسة المستمرة والتواصل الفعلي. قم بالمشاركة في المحادثات والمناقشات والمجموعات الاجتماعية والفرص التطوعية التي تتيح لك التفاعل مع الناس. كل تجربة تعتبر فرصة للتعلم والتحسين.

أيضًا، لا تنسى أن تكون صبورًا مع نفسك. تحسين مهارات التواصل يحتاج إلى وقت وجهد. قد تواجه بعض التحديات والأخطاء في البداية، ولكن مع الممارسة والتعلم المستمر، ستصبح أكثر اجتماعية وثقة في قدراتك التواصلية.

تحسين مهارات التواصل أثناء التواصل التواصل مع الآخرين الاستماع الفعال التواصل غير اللفظي الاهتمام بلغة الجسد

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