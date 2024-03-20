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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متخففوش الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد، يظل الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن ارتفاع درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، هو لفترة مؤقته، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة ثانية اعتبارا من غدا الخميس، ويكون الانخفاض تدريجي حتى منتصف الأسبوع القادم، يصاحبه وجود فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد، نتيجة حالة عدم الاستقرار والتفاوت المستمر في درجات الحرارة.
 

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