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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت مي سليم، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الأخضر مع توب وجاكيت كلاسيكي بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي سليم

مي سليم صور مي سليم اطلالات مي سليم اخبار مي سليم

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