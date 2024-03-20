بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت رانيا منصور، مرتدية فستانا أنيقا باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور..