سعر عيار 14 اليوم الخميس21-3-2024 داخل الصاغة

سجل أقل أعيرة الذهب و هو عيار 14 الأدني ، حوالي 2005 جنيه للبيع و 2029 جنيهًا للشراء، وذلك مع بدء تداولات اليوم الخميس الموافق21-3-2024

وشهدتأسعار الذهب مع بدء ، داخل محلات الصاغة، ودون أي تغيير، بالتزامن مع الإحتفال بعيد الأم.

عيار 21

وسجل أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا، نحو 3 آلاف جنيه للبيع و 3035 جنيهًا للشراء.

عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 3428 جنيهًا للبيع و 3468 جنيهًا للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2571 جنيهًا للبيع و 2601 جنيه للشراء .

ارتفاع طفيف

ومع اغلاق تعاملات أمس؛ قفز سعر المعدن الأصفر مقدار 70 جنيهًا على الأقل في المتوسط ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2160 دولارًا للبيع و 2161 دولارًا للشراء.

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألف جنيه للبيع و 24.28 ألف جنيه للشراء .

الذهب في البورصة العالمية-

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

و صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.

جرائم التنقيب عن الذهب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين 2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ) .

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

انتعاش متوقع

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسواق الذهب مازالت تشهد حالة من الهدوء، خلال شهر رمضان، حيث يعد سعر صرف الدولار الرسمي المحرك الفعلي حاليًا لتحركات الأسعار.

أضاف، أن تراجع فترة تداول الذهب الخام بالأسواق المحلية حتى منتصف اليوم فقط، مع غلق محلات « المسوقجية» بعد الساعة الرابعة عصرًا، أدى بالتبعية لتباطؤ الطلب، وهدأ من حركة الأسعار.

وتوقع، إمبابي، أن انتعاش حركة المبيعات مرة أخرى مع نهاية شهر رمضان المبارك، بسبب موسم الخطوبة والزفاف، لافتًا إلى أن الطلب على السبائك والجنيهات مازال يستحوذ على الحجم الأكبر من حركة المبيعات الحالية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بجانب المؤتمر الصحفي لـ « جيروم باول» رئيس الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير، والحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.