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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الإسماعيلي السابق يكشف سر رفضه اللعب للزمالك |فيديو

أسامة خليل
أسامة خليل

كشف أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، سبب رفضه اللعب للزمالك، وتصريحه بأنه يفضل الانضمام للنادي المصري، قائلا: أنا بورسعيدي، وكنت أريد العودة إلى الإسماعيلي بعد احترافي ولكن الدراويش كان قادرا على دفع 120 ألف دولار لمدة 6 أشهر للأمريكان.

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وأضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الحاج سيد متولي أخذ زمام المبادرة ودفع المبلغ المطلوب للأمريكان وانضممت للنادي المصري، وكنت فرحان لعودتي للعب وسط أهلي وناسي وفي مسقط رأسي ببورسعيد".

 

وتابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، حرصت على غرس البعد الديني في أبنائي، موضحا أن أبناءه الثلاثة ولدوا في أمريكا وما زالوا يعيشون بها، فالابنة الكبرى ياسمين كانت وش السعد عليا وهي عليا طيبة، والابن الثاني أحمد يعمل في مهنة المحاماة، والابن الثالث كريم.

الاسماعيلي الزمالك أسامة خليل خط احمر اخبار التوك شو

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