عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الإسماعيلي السابق : حملت شارة كابتن منتخب مصر بجدارة عن الخطيب

صدى البلد

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه حمل شارة كابتن منتخب مصر عن جدارة واستحقاق من الكابتن محمود الخطيب رغم مهاراته الفنية العالية لأنه أقدم منه في الملاعب. 

 

أسامة خليل: والدي حذرني من لعب الكرة وكان قاسي عليا

نجم منتخب مصر السابق: تعلمت من أمي الصبر وقوة التحمل

وأضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان غير راضٍ تمام على تولي الكابتن أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، خاصة وأنه مرتبط ببرنامج على إحدى الشاشات الفضائية.

 

تابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تواصلت مع أحمد حسام ميدو وقلت له عليك أن تختار بين التدريب والإعلام فكانت إجابته، : "ده أكل عيشي يا كابتن".

الاسماعيلي الأهلى الخطيب محمود الخطيب اخبار التوك شو في

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتجبر المصلين على الخروج.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في محيط مجمع الشفاء بـ غزة

وزير الرياضة يسلم دراجات الفائزين بمسابقة 30 عجلة × 30 يوم

شاهد.. أول فيديو لـ أسد التجمع بعد السيطرة عليه.. اعرف مكانه الآن

دوري أبطال إفريقيا| حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

شوية ويتقطع |فستان بدرة يضعها في مأزق مع رامز جاب من الآخر

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض

مفتوح أوي.. ناهد السباعي بملابس جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ