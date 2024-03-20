نجم الإسماعيلي السابق : حملت شارة كابتن منتخب مصر بجدارة عن الخطيب

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه حمل شارة كابتن منتخب مصر عن جدارة واستحقاق من الكابتن محمود الخطيب رغم مهاراته الفنية العالية لأنه أقدم منه في الملاعب.

وأضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان غير راضٍ تمام على تولي الكابتن أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، خاصة وأنه مرتبط ببرنامج على إحدى الشاشات الفضائية.

تابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، تواصلت مع أحمد حسام ميدو وقلت له عليك أن تختار بين التدريب والإعلام فكانت إجابته، : "ده أكل عيشي يا كابتن".