نجم منتخب مصر السابق: تعلمت من أمي الصبر وقوة التحمل

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن تعلم من والدته الجلد والصبر وقوة التحمل، وذلك بسبب تهجير سكان محافظات القناة بعد حرب 67 ، والوضع أصبح مختلف تمام عما كان قبل الحرب وبالتالي كان هناك نوع من التقشف.

أضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تركنا بورسعيد وعدنا إلى مسقط رأس والدي في قرية القبابات بمركز أطفيح بالجيزة، وبعدها قطنا في شقة بالقاهرة، فكانت حياتنا بها الكثير من المشقة وبالتالي تعلمنا مواجهة الأزمات والأشياء الصعبة.

تابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، :"حريص على غرس البعد الديني في أبنائي، موضحا أن أبنائه الثلاثة ولدوا في أمريكا، فالابنة الكبرى ياسمين كانت وش السعد عليا وهي عليا طبيبة، والابن الثاني أحمد يعمل في مهنة المحاماة، والابن الثالث كريم".