أسامة خليل: والدي حذرني من لعب الكرة وكان قاسي عليا

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن حياته الشخصية مليئة بالذكريات السعيدة مع زوجته ووالده ووالدته وأولاده.

واستعاد أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العديد من الذكريات الشخصية مع والده خلال فترة الطفولة، قائلا: والدي كان قاسٍ جدا عليّ وفي نفس الوقت عطوف، فكان يهتم جدا بتنمية البعد الثقافي لديّ فكان حريص على استكمال دراستي وتفوقي وحذرني من لعب الكرة.

تابع، "والدي اصطحبني وأنا في الصف الثاني الإعدادي إلى محل جزارة وهددني بالعمل جزارا حال فشلي في الدارسة، فكان درسا في منتهى العنف الأبوي الذي يدعو للإصلاح مما أثار الزعر بداخلي فكان التهديد إيجابيا والتزمت دراسيا وتفوقت وكنت واحد من أفضل عشرين طالبا على مستوى محافظة بور سعيد.