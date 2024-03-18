هخليك تكسب.. ميدو يثير الجدل: جالي دجال أثناء تدريب الإسماعيلي.. تفاصيل

أشار الكابتن أحمد حسام ميدو، إلى تصرف غريب أثناء توليه قيادة فريق الإسماعيلى.

وقال خلال برنامجه الريمونتادا: “جالي دجال وقالي هخليك تكسب الكلام دا بيشتت المدرب.. وفي مدربين كتير بتصدق".

من جانب آخر، طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ضرورة توافر لجنة طبية تقوم بتقديم تقرير طبي كامل عن حالة اللاعبين المشاركين في الدرجات المختلفة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "لابد من وجود لجنة طبية داخل اتحاد الكرة لتصحيح المسار".

وأكمل ميدو: "لابد من وجود بنود لتوفير شروط أساسية وتقرير طبي للاعبين في جميع الدرجات".

وتابع: "يجب أن يقوم كل لاعب ببعض الفحوصات الأساسية مثل صورة الدم، ورسم قلب بالمجهود لكي تضمن صحة اللاعب المشارك في البطولات".