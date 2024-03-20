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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واحشني.. انهيار نجم منتخب مصر السابق على الهواء لهذا السبب

صدى البلد

انهار أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق،  على الهواء على خلفية عرضة صورة والده الراحل، قائلا: إن والده شخصية حنونة وجميلة وعطوفة الله يرحمه، واحشني جدا.

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وأضاف أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي كان قاسيا جدا عليّ وفي نفس الوقت عطوف، فكان يهتم جدا بتنمية البعد الثقافي لديّ فكان حريص على استكمال دراستي وتفوقي.

 

تابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق،: "اصطحبني والدي وأنا في الصف الثاني الإعدادي إلى محل جزارة وهددني بالعمل جزارا حال فشلي في الدارسة، فكان درسا في منتهى العنف الأبوي الذي يدعو للإصلاح مما أثار الزعر بداخلي فكان التهديد إيجابيا والتزمت دراسيا وتفوقت وكنت واحد من أفضل عشرين طالبا على مستوى محافظة بور سعيد.

أسامة خليل الاسماعيلي خط احمر محمد موسى اخبار التوك شو

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