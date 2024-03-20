نجم الإسماعيلي السابق: أؤيد فكرة المدير الفني الوطني لجميع الأندية والمنتخب

قال أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه يؤيد فكرة أن يكون المدير الفني لجميع الأندية المصرية بما فيهم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمنتخب، مدربا وطنيا، مطالبا بضرورة القضاء على فكرة المدير الفني الأجنبي.

وأوضح أسامة خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه حمل شارة كابتن منتخب مصر عن جدارة واستحقاق من الكابتن محمود الخطيب، رغم مهاراته الفنية العالية، موضحا: “لأنني أقدم منه في الملاعب”.

وتابع نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، كان غير راضٍ تمام على تولي الكابتن أحمد حسام ميدو الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي، خاصة وأنه مرتبط ببرنامج على إحدى الشاشات الفضائية.

واستطرد، تواصلت مع أحمد حسام ميدو، وقلت له عليك أن تختار بين التدريب والإعلام؛ فكانت إجابته،: "ده أكل عيشي يا كابتن"، لافتا إلى أن أحمد حسام ميدو ليس رجل المرحلة.

واختتم، كنت أتمنى تولي تدريب النادي الإسماعيلي من خلال أحد أبنائه مثل حمزة الجمل أو محمد وهبة، موضحا أن الإسماعيلي يمر بفترة صعبة جدا ويعاني من التنظيم وتركيز لاعبيه.