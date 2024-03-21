هيئة الدواء تسحب وتوقف تداول مطهر شهير من الصيدليات

قررت هيئة الدواء المصرية سحب ووقف تداول تشغيلات من دواء Dincedatric 7.5%

تشغيلة رقم 230070 و Dincedatric 10% تشغلتين رقم 230069 ، 230109 وذلك ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء .

وأوضحت الهيئة أن في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع اإللكترونى الخاص بالهيئة.

يستخدم البوفيدون أيودين موضعياً في الحالات التالية:

مطهر عام قاتل للجراثيم واسع النطاق. للوقاية من، أو معالجة الالتهابات الموضعية التي تصيب الجروح، والحروق، والعمليات الجراحية.