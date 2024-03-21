أخبار التكنولوجيا| أحدث إيربودز برخص التراب.. وخصومات هائلة على هواتف سامسونج.. وبـ 1500 جنيه فقط.. اشتر أحدث سمارت ووتش

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

برخص التراب.. أحدث إيربودز من Honor

أطلقت Honor مؤخرًا هاتفين ذكيين جديدين في سوقها المحلية أطلق عليهما اسم Magic 6 Ultimate Edition وMagic 6 RSR Porsche Design، كما أطلقت Honor أيضًا سماعات أذن مفتوحة خلفية تُسمى Honor TiinLab Open-Back Buds.

مهرجان الألترا.. خصومات هائلة على هواتف سامسونج Galaxy Ultra

حصلت هواتف سامسونج Galaxy Ultra، على خصومات هائلة، بفضل العديد من العروض التي توفرها مواقع التجارة الألكترونية حول العالم، إلى جانب الخصومات التي تقدمها الشركة المصنعة على الإصدارات الجديدة باهظة الثمن.

ميزة قوية جدا في كاميرا موبايلات سامسونج.. تفوقت على iPhone الحديث

أصدرت سامسونج تحديثًا رئيسيًا للكاميرا لسلسلة Galaxy S24 في فبراير، والآن علمنا أن الشركة الكورية العملاقة ستصدر تحديثًا رئيسيًا آخر للكاميرا لهاتف Galaxy S24 Ultra في أبريل.

بـ 1500 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش من شاومي تنافس Apple Watch

وسعت علامة Black Shark الفرعية التابعة لشاومي والمخصصة للألعاب، نطاق منتجاتها لتشمل الساعات الذكية، بالإضافة إلى الهواتف الذكية وإكسسوارات الألعاب. في ديسمبر، قدمت الشركة ساعتين ذكيتين للسوق العالمية هما Black Shark S1 Pro و S1 Classic. أما الإضافة الأحدث فهي Black Shark GT3.