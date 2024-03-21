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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيتور داشينج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار جيتور داشينج
أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي ارتفعت سابقا بشكل غير متوقع وذلك الي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وبعدما استقرت أسعار الصرف تراجعت الأسعار بنسب كبيرة ومن ضمن الإصدارات التي تراجعت أسعارها جيتور داشينج موديل 2024 .

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك جيتور داشينج موديل 2024 :

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تنقل قوة سيارة جيتور داشينج موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل خزان وقودها الي 57 لتر ، وتخرج قوة تصل الي 156 حصان ، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .

- وسائل الأمان بـ جيتور داشينج الجديدة :

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP .

- أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 394 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون 494 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 659 ألف جنيه .

 

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