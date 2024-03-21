أسعار جيتور داشينج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي ارتفعت سابقا بشكل غير متوقع وذلك الي عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وبعدما استقرت أسعار الصرف تراجعت الأسعار بنسب كبيرة ومن ضمن الإصدارات التي تراجعت أسعارها جيتور داشينج موديل 2024 .
- محرك جيتور داشينج موديل 2024 :
تنقل قوة سيارة جيتور داشينج موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل خزان وقودها الي 57 لتر ، وتخرج قوة تصل الي 156 حصان ، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .
- وسائل الأمان بـ جيتور داشينج الجديدة :
زودت سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP .
- أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 394 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون 494 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس يصل سعرها الي مليون و 659 ألف جنيه .