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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفن حربية روسية تدمر طائرة خلال تدريبات في بحر العرب

السفن الروسية
السفن الروسية

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن السفن الحربية الروسية، وهي الطراد الصاروخي فارياج والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف، أجرت تدريبات دفاع جوي في بحر العرب.

ووفقا لبيان الأسطول الروسي، فقد دمرت السفت الحربية الروسية هدفاً جوياً لعدو خيالي في بحر العرب خلال تدريبات الدفاع الجوي. 

كما تم التدرب على رصد أطقم الدفاع الجوي التابعة للفرقاطة مارشال شابوشنيكوف هدفاً جوياً "تم تحديدها على أنها طائرة معادية خيالية".

وأضاف البيان: "كشف تتبع طائرة العدو عن استخدام العدو لنظام توجيه بهدف توجيه ضربة جوية، وقد استجابت أطقم الدفاع الجوي على الفور مع اقتراب الهدف الجوي من منطقة الدفاع الذاتي، وتم تدمير الطائرة باستخدام نظام دفاع جوي".

وبحسب البيان، فقد تمت محاكاة الهدف الجوي للعدو المشروط إلكترونيًا.

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