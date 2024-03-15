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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجمات متزايدة استبقت انتخابات الرئاسة.. بيان مهم من الدفاع الروسية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت موسكو اليوم، الجمعة، أنها تصدت لجميع محاولات المقاتلين الموالين لأوكرانيا السيطرة على أراض في مناطق تقع في الجانب الروسي من الحدود، بعد تزايد الهجمات هذا الأسبوع استباقا للانتخابات الرئاسية الروسية.


ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع: "على مدى الأيام الثلاثة الماضية، من 12 حتى 14 مارس  أحبط جنود من القوات المسلحة الروسية جميع محاولات المسلحين الأوكرانيين للتوغل في أراضي منطقتي بيلجورود وكورسك التابعتين لروسيا الاتحادية".

وقبل يومين، حثت قوات المتطوعين الروس الداعمة لكييف، المدنيين على مغادرة بيلجورود وكورسك، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية في المدن الحدودية الروسية.

قالت المجموعات الثلاث المكوّنة خصوصا من مواطنين روس، في بيان مشترك بعد يوم على إعلانها السيطرة على قرية في منطقة كورسك الروسية :"ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلجورود".

الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية انتخابات الرئاسة بيلجورود منطقة كورسك الروسية منطقة كورسك

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