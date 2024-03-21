إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ابو قرقاص جنوب المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا حيث تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

