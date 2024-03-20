تقديم الخدمات الصحية لـ 96 ألف شاب بالمنيا خلال شهر

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من ابناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة ابنائها من الشباب والطلاب و رفع الوعى الصحي لديهم و تقديم الرسائل الصحية السليمة .

من جانبه ،قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 96 الف و 422 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لعدد 36 ألف و 886من الشباب من خلال عيادات الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر" فبراير" الماضي ،وأضاف انه تم إجراء فحص طبى شامل لعدد 41 ألف و 377 طالب بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي ، مشيراً إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين بعدد 11وحدة صحية جديدة.

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 36886 من الشباب بينهم 10036 من الذكور و 26850 من الإناث حيث تم تقديم 35094 خدمات رعاية صحية وعدد 31491 خدمات المشورة بالإضافة الى تقديم 29837 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت انه تم تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية، إلى جانب المرور علي 354 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب ، مشيرةً إلي انه تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد 22 من الأطباء والتمريض على أعمال برنامج الشباب والمراهقين .