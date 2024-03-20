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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شكل تاني في رمضان.

رمضان في المنيا حاجة تانية.. زينات بالشوارع وفوانيس بالميادين تضفي البهجة| شاهد

المنيا شكل تاني في
المنيا شكل تاني في رمضان.. فوانيس وزينة

المنيا في شهر رمضان المبارك شكل تاني.. زينات في الشوارع بألوان وأشكال متنوعة وفوانيس بالميادين وفي شرفات المنازل ومداخل العمارات السكنية وزينات من الخيامية واللمبات المضيئة بألوان مختلفة تضفي البهجة والسعادة.

أهالي المنيا قاموا بالاحتفال بشهر رمضان المبارك بتزيين الشوارع ومداخل العمارات والشرفات للاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وشهدت الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة مثل شوارع الحسينى وطه حسين وعدنان المالكي وابن خصيب والتجارة ومناطق أرض سلطان وشلبي وشاهين وأبو هلال والميادين العامة إقبالا كبيرا من الأهالي على تزيينها وإضاءتها لإضفاء لمسة جمالية وراحة نفسية.

ويعد شارع الحسينى بمدينة المنيا الشارع التجارى الأهم، فهو يحوى معظم المحلات التجارية على مستوى المحافظة وقبلة المواطنين بالمحافظة للتسوق وشراء جميع السلع والمستلزمات، ويكتظ بالمواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك شارع طه حسين يعد أحد أهم شوارع المحافظة، إلى جانب شارع عدنان المالكي وابن خصيب.

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وتعد الزينة الرمضانية فى محافظة المنيا طقسا يحرص عليه المواطنون ليكونوا فى استقبال الشهر الكريم، وهذا العام أصبحت زينة رمضان بجميع الألوان وغيرها من ألوان البهجة وإضاءات مختلفة وجميلة.

وأكد الأهالي من المسلمين والأقباط اعتيادهم سنويا تزيين الشارع بالفوانيس والزينة والإضاءة للاحتفال بشهر رمضان الكريم.

كما أكدوا جميعا روح الحب والود بين الجميع مسلمين وأقباطا، والتجمع في كل المناسبات الدينية سواء إسلامية أو قبطية، أو مناسبات اجتماعية أو قومية، كأسرة واحدة ويد واحدة.

من جانبه، وجه الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لمطرانيه الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، القائمين على كنيسة الأمير تادرس الشطبي بميدان صيدناوي، بتجميل الميدان بفانوس وهلال شهر رمضان الكريم ومدفع لمشاركة المسلمين فرحتهم باستقبال شهر رمضان الكريم.
 

زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
زينات وفوانيس واضاءات بشوارع المنيا
الاحتفال بشهر رمضان البهجة الزينة الرمضانية الفوانيس تزيين الشارع شارع طه حسين محافظة المنيا

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