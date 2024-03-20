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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

34 سنة من الكفاح..الأم المثالية بالمنيا تروي تفاصيل رحلتها للحصول على اللقب|شاهد

جدة صادق الأم المثالية
جدة صادق الأم المثالية بالمنيا

قدم صدى البلد بثا مباشرا مع السيدة " جدة صادق ابراهيم" 54 سنة الأم المثالية على مستوى محافظة المنيا والتي خاضت رحلة كفاح عُمرها 34 عاما وما زالت حتى الآن تكافح وتساند ابنيها وأحفادها السبعة.

تقول جدة صادق توفي زوجي وكان عمري 19 سنة فقط كنت عروسا شابة وأصبت بحزن شديد لوفاة زوجي والذي ترك في رقبتي طفلان الأول عُمره عامان والثاني 9 أشهر فقط.


وأضافت جدة عكفت على تربية ابنائي بمفردي وقمت بتربيتهم أحسن تربية وجعلتهم بفضل الله رجال محترمين فالابن الأكبر خالد أصبح مهندسا والثاني محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل فني صيانة والجميع يشهد لهما بالخلق الحسن والسمعة الطيبة.

وأشارت جدة عملت في البداية بائعة متجولة لسنوات طويلة وبعد ذلك عملت في الخياطة من داخل المنزل لكي استطيع الإنفاق على ولدي

وأضافت الأم المثالية إن رسالتها لم تتوقف عند إكمال ابنيها التعليم بل واصلت الكفاح وقامت بتزويجهما فرُزقت بـ 7 أحفاد برغم عدم وجود دخل شهري ثابت وتحملت أعباء الحياة والظروف القاسية واستخرجت كارنيه الخدمات المتكاملة لابنها لحصوله على معاش أو وظيفة حتى يستطيع توفير الاحتياجات اللازمة لأولاده وزوجته

وواصلت الأم المثالية جدة صادق الكفاح مع ابنيها حتى باتت شبه قعيدة بسبب آلام في الفقرتين الثانية والخامسة وانزلاق غضروفي وتعاني نسبة عجز بنسبة كبيرة.

وعن أمنيتها في الحياة تقول احلم ان يمن الله على وان اودي فريضة الحج أو تأدية مناسك العُمرة كما ناشدت المسؤلين في الحصول على معاش يساعدها على نفقات الحياة.

ومن جانبه هنأ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا السيدة " جده صادق إبراهيم سيد أحمد" الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024.

أعرب المحافظ عن سعادته لفوزها بلقب الأم المثالية لما بذلته من تضحيات خلال رحلتها مع أبنائها تستحق التقدير والتكريم من الجميع .

قدم المحافظ تقديره وتبجيله لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح ، مؤكدا أن الأم المصرية تقدم أروع النماذج في التضحية مثمنا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور .

وأكد محافظ المنيا ان الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى اهتماما كبيرا  بالمرأة المصرية ايمانا بدورها الهام داخل الأسرة المصرية، من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها واسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة.

مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تنظيم حفل كبير لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة .

يشار إلى ان وزارة التضامن قد اعلنت عن فوز جده صادق إبراهيم سيد أحمد 54 سنه بحصولها على لقب الأم المثالية على محافظة المنيا بعد أن كافحت مع أبناءها الاثنين بعد وفاة زوجها منذ 34 عاما حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم انها ربة منزل وليس لديها دخل شهرى ثابت.

وواصلت الكفاح رغم  معاناتها بسبب مرض ابنائها فالابن الأكبر مريض بانيميا البحر المتوسط و الابن الأصغر يعانى من إعاقة حركية بالساق اليمنى  إلا أنها حاربت أعباء الحياة و الظروف القاسية وقامت بتزويج ابنيها ورزقت بـ5 أحفاد واستخرجت كارنيه الخدمات المتكاملة لابنها لحصوله على معاش أو وظيفةحتى يستطيع توفير الاحتياجات اللازمة لأولاده وزوجته.

شاهد لينك البث المباشر :

https://fb.watch/qVkEtP0ye3/
 

جدة صادق الأم المثالية بالمنيا
جدة صادق الأم المثالية بالمنيا
جدة صادق الأم المثالية بالمنيا
جدة صادق الأم المثالية بالمنيا
جدة صادق الأم المثالية بالمنيا
جدة صادق الأم المثالية بالمنيا
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