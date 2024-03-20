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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح كوبري ملوي العلوي بتكلفة 338 مليون جنيه

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح كوبري ملوي العلوي

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، كوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، عبوراً بمزلقان السكة الحديد، والذي تم تنفيذه بطول 2 كم ومكون من 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها وشمالها، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 338 مليون جنيه حيث يأتى الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي "105".

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، اللواء ا.ح عمرو محمد رشدى رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ، المهندس احمد عاطف مدير منطقه المنيا بالجهاز المركزي للتعمير .

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أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  للارتقاء بكافة الخدمات الحياتية المقدمة للمواطنين.

 

مشيرا إلى أن إنشاء كوبرى ملوى يهدف إلى الربط بين شرق وغرب المدينة بما ييسر عملية التنقل بين المارة من المواطنين والمركبات ويسهم فى تقليل التكدس والازدحام ويحقق سيولة مرورية.

كوبري ملوي العلوي 

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هى الجهة المنفذة لكوبرى ملوى العلوى ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير ( منطقة تعمير المنيا)، حيث يتكون الكوبرى من 4 رامبات بعرض 8.2م اتجاه واحد من حارتين ورامب بعرض11.4م من اتجاهين حارتين لكل اتجاه، كما تم تنفيذ كوبري مشاه معدني بطول 26 متر أعلى السكة الحديد لعبور المواطنين من شرق السكة الحديد إلى غربها حفاظا على المواطنين.

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