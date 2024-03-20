محافظ المنيا يشيد بإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الأهالي

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي حرص الدولة على تنفيذ المبادرات التنموية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم إسهامات داعمة لمبادرات الدولة من أجل الأسر المصرية بشكل عام والأسر الأكثر احتياجًا بشكل خاص كنوع من الالتزام بدورها في المشاركة المجتمعية.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ بوفد إحدى الشركات الخاصة.. وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سواء في تفعيل المبادرات الرئاسية أو تقديم المساعدات المادية للأسر المصرية والمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل تلك الأسر، إيمانا منها بالمسئولية المجتمعية، مثمنا ما تقدمه الشركة هذا العام من أجهزة كهربائية كهدايا عينية للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.