عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة العديسة في لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة العديسة جنوب لبنان، إستهدفت خلالها إكسبرس ومنزلا قبالة نقطة البانوراما.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، في وقت سابق، بوقوع 5 ضحايا وجرح 9 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في حي العين وسط خربة سلم.

وقالت الوكالة إن 4 من الضحايا هم من عائلة واحدة نزحت من بلدة بليدا في جنوب لبنان.

وذكرت أن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت صاروخين من نوع جو - أرض في اتجاه المنزل، مما أدى إلى سقوط الأب وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والاغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها الى مستشفى حكومي.