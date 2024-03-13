أونروا: مقـ.تل أحد موظفي الوكالة في غارة إسرائيلية على مركز للمساعدات بغزة

أذاعت فضائية “اكسترا نيوز”، نبأ عاجلا، يفيد بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أعلنت عن مقتل أحد موظفي الوكالة في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا لتوزيع المساعدات في غزة.

في سياق متصل قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأطفال هم الأكثر استهدافا وتعرضا لمصائب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأضاف "أبو حسنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمّة نقطة تحول خطيرة قد تحدث في قطاع غزة، إذ يجرى استهداف المدنيين مباشرة والناس الذين لا علاقة لهم بالفصائل السياسية، هم أناس عاديون يُقتلون الآن".