أونروا: عدد أطفال غزة الشهداء بـ4 شهور يتجاوز الحصيلة العالمية خلال 4 سنوات

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد الأطفال الذين قـتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في كل النزاعات والحروب على مستوى العالم يقل عن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الـ4 شهور الماضية.

وأضاف "أبو حسنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في الحروب المختلفة حول العالم بلغ 12139 طفلا، مقابل 12300 طفل تقريبا في قطاع غزة خلال 4 شهور.

وتابع: «كما توفي في قطاع غزة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات وأصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم، هؤلاء لا يصنفون من القـتلى، لكنهم في النهاية فقدوا كل شيء، فهناك من فقد ساقيه أو عينيه وأصبح لا يرى، فقد تعرض أطفال غزة لمآسي كثيرة لأن نصف سكان قطاع غزة من الأطفال».