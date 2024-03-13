عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أونروا: عدد أطفال غزة الشهداء بـ4 شهور يتجاوز الحصيلة العالمية خلال 4 سنوات

قصف غزة
قصف غزة

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن عدد الأطفال الذين قـتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في كل النزاعات والحروب على مستوى العالم يقل عن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال الـ4 شهور الماضية.

وأضاف "أبو حسنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال السنوات الأربعة الماضية في الحروب المختلفة حول العالم بلغ 12139 طفلا، مقابل 12300 طفل تقريبا في قطاع غزة خلال 4 شهور.

وتابع: «كما توفي في قطاع غزة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونتحدث أيضا عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين أصيبوا بإعاقات وأصبحوا غير قادرين على ممارسة حياتهم، هؤلاء لا يصنفون من القـتلى، لكنهم في النهاية فقدوا كل شيء، فهناك من فقد ساقيه أو عينيه وأصبح لا يرى، فقد تعرض أطفال غزة لمآسي كثيرة لأن نصف سكان قطاع غزة من الأطفال».

عدنان أبوحسنة أونروا قطاع غزة الحروب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

400 جنيه زيادة للأردب.. الحكومة تعلن سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

ترشيحاتنا

أونروا: مقـ.تل أحد موظفي الوكالة في غارة إسرائيلية على مركز للمساعدات بغزة

المفتي: السائر في طريق الله تواجهه عقبات وتعترضه تحديات

دعاء اليوم الثالث من رمضان مستجاب.. أدركه بـ10 كلمات للرزق وقضاء الحاجة

الأونروا تعلن وفاة أحد موظفيها وإصابة 22 في قصف إسرائيلي لمركز للأغذية

حامل في الشهر الرابع وأختي مرضع لابنها عمره عام.. فما حكم الصيام؟

بعد إعادة تشكيله.. مدبولي يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على رأسهم مودريتش| منتخب كرواتيا بكامل نجومه في القاهرة .. ما السبب؟

شكلها اتغير.. صور مي عمر قبل الشهرة تشعل السوشيال ميديا

السند المبدع.. رانيا محمود ياسين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

فيديو

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ