ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمقر توزيع مساعدات وكالة الأونروا في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر توزيع مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التابعة للأمم المتحدة في جنوبي قطاع غزة إلى 5 شهداء.