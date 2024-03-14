البيت الأبيض: تحقيق عاجل في غارة إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء بغزة

دعا البيت الأبيض، إلى إجراء تحقيق سريع في غارة جوية إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء تابعة للأمم المتحدة بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة بإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 13 و14 مارس الجاري، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي؛ استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.