برلماني: رسائل الرئيس شديدة الوضوح بحتمية وقف إطلاق النار في غزة

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا، وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية، قائلا: تكشف عن وعي تام للقيادة المصرية بمخططات اسرائيل السافرة في قطاع غزة ونحو مدينة رفح المصرية.

وأشار نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك، قائلا: مصر أول من سعت لوقف إطلاق النار والعمل عليه، طوال الشهور الخمسة الماضية عربيا وإقليميا ودوليا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، إبادة حقيقية وليست حربا أو مجرد أعمال قصف، مشيرا إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن مصر حذرت مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وتحذر كذلك من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وشدد نائب الصعيد أن موقف مصر واضح وعلى القيادة الاسرائيلية الحالية ألا تغامر بالسلام مع مصر، وأن تتراجع عن أعمالها العدوانية في القطاع، وبالبحث عن تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب محمد نشات العمده، أن موقف مصر الحاسم تجاه الاحتلال الاسرائيلي مقدر من العالم كله، علاوة على تواصل المساعدات على كافة الجبهات من اجل الشعب الفلسطيني.