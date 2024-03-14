عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس شديدة الوضوح بحتمية وقف إطلاق النار في غزة

نشأت العمدة ، عضو
نشأت العمدة ، عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا، وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية،  قائلا: تكشف عن وعي تام للقيادة المصرية بمخططات اسرائيل السافرة في قطاع غزة ونحو مدينة رفح المصرية.

 

وأشار نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك، قائلا: مصر أول من سعت لوقف إطلاق النار والعمل عليه، طوال الشهور الخمسة الماضية عربيا وإقليميا ودوليا.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، إبادة حقيقية وليست حربا أو مجرد أعمال قصف، مشيرا إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن  مصر حذرت مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وتحذر كذلك من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

 

وشدد نائب الصعيد أن موقف مصر واضح وعلى القيادة الاسرائيلية الحالية ألا تغامر بالسلام مع مصر، وأن تتراجع عن أعمالها العدوانية في القطاع، وبالبحث عن تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب محمد نشات العمده، أن موقف مصر الحاسم تجاه الاحتلال الاسرائيلي مقدر من العالم كله، علاوة على تواصل المساعدات على كافة الجبهات من اجل الشعب الفلسطيني.

محمد نشات العمده مستقبل وطن الرئيس السيسي وزراء هولندا القضية الفلسطينية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم نجم جديد من منتخب مصر

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن الذهب والدولار.. وتحذير بشأن حالة الطقس |فيديو

9 يونيو.. استكمال محاكمة ميكانيكي وسائق وعامل خطفوا جارهم وقـ.تلوه في دار السلام

مفاجأة.. شقيقة حبيبة الشماع تكشف الحالة الصحية لـ فتاة الشروق

فعل كان يكثر منه النبي والصحابة في رمضان .. علي جمعة يوضحه

اللي اتعمل فيه لا يخطر ببال.. بكاء مصطفى كامل بسبب حلمي بكر.. اعرف الحكاية

صحينا لقناه مات.. أقوال الشهود في مقتـ.ل مواطن بعد خطفه بدار السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل اللحمة المفرومة .. أرخص طريقة لعمل الجلاش الحادق

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

فيديو

نزلت من 400 لـ250 جنيها.. هبوط ملحوظ في أسعار اللحوم

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أزمة شيكابالا بسبب أمير سعودي

سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ