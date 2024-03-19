عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على تجمع للمدنيين بغزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي

استشهد 23 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمدنيين عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.
وأشار شهود عيان إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى ملقون على الأرض في المكان بعد استهدافهم بصورة مباشرة.
وبينما تواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، تقوم باستهداف المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الشحيحة التي تصل، من أكياس طحين أو معلبات.
وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند "دوار الكويت" في مدينة غزة.
وفي 29 فبراير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، بالقرب من "دوار النابلسي"، بعد أن استهدفت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 مواطنًا على الأقل وإصابة 800 آخرين.
وفي سياق متصل، استشهد 5 أشخاص بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد رجل على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال عددًا من الأشخاص على شاطئ بحر النصيرات والزهراء وسط القطاع.
ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، جثمان شهيد مجهول الهوية تم انتشاله من شارع البحر.
وشن طيران الاحتلال غارات على جباليا شمال قطاع غزة، كما أطلقت طائرات الاحتلال الرصاص على عدة مناطق شمال القطاع.. كما قصف طيران الاحتلال عمارة البرقوني في شارع الثورة غرب مدينة غزة، ومنزلا على رؤوس ساكنيه في شارع الوحدة بالمدينة، واستهدف القصف دوار الطيران في شارع الثلاثيني وسط المدينة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
وقصفت مدفعية الاحتلال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل مقابل مركز تموين الشاطئ التابع لـ"الأونروا" بفعل كثافة القصف. 
وفي خان يونس جنوب القطاع، انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين ثلاثة شهداء من مدينة حمد، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة باتجاه شارع الجية والمنطقة المحيطة به، حيث قامت بنسف منزل في المنطقة. وقصفت مدفعية الاحتلال شرق القرارة شمال شرق خانيونس. 
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.. كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

إحالة مسئولة ببنك مصر للجنايات لاختلاسها مليون و500 ألف جنيه

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

ترشيحاتنا

متحدث فتح: نتنياهو يريد الإبقاء على وجوده بحرب تجويع غزة

حزب الله يعلن استهداف موقع المرج الإسرائيلي بالمدفعية

أحمد موسى يكشف سر تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

تونس: العفو الرئاسي عن 1467 محكومًا عليهم بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

تحرك محدود في أسعار الذهب في مصر

تقرير زراعة الجيزة: الأشجار التالفة بحريق ستوديو الأهرام تمثل خطورة ويجب إزالتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كلاسيكية.. فرح الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

بقوة 986 حصانا.. مرسيدس بنز تطلق AMG GT 4-door الكهربائية 2025

بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

سيارة مازيراتي.. الراعي الرسمي لبطولة رولكس مونتي كارلو للماسترز

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ