سرقوا 6 سيارات .. القبض على عصابة خطرة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الغربية) فى مديرية أمن الجيزة من ضبط ( عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهما (3 فرد محلى وعدد من الطلقات ، عدد من المفاتيح المصطنعة ، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية).. وإعترفا بإرتكاب (6) وقائع سرقة ، وأرشدا عن المسروقات لدى (5) عملاء سيىء النية "أمكن ضبطهم" ، كما أضافا بتحصلهما على المفاتيح المصطنعة من عميلان آخران سيئا النية تم ضبطهما وبحوزتهما (22) مفتاح مصطنع.

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيارات بها (مبلغ مالى ، جواز سفر ، كارت فيزا – بطاقة تحقيق شخصية) وبحوزتهما جزء من المبلغ المستولى عليه ، هاتف محمول حصيلة واقعة السرقة.

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (عامل بإحدى المدارس- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (8 أبواب ألوميتال – 10 تابلوه "خاصين بفصول المدرسة") من داخل المدرسة محل عمله، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.