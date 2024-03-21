ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ربع نقل بـ صحراوي أبوقرقاص

ينشر موقع" صدى البلد" الاخباري اسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ابو قرقاص جنوب المحافظة نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب السيارة رقم 8156 ربع نقل مما أسفر الحادث عن إصابة 16 شخص هم عبد الجواد. م. ع 31 سنة وشعبان. ط. ع 23 سنة وحسين. م. ع 18 سنة وكريم. ا. ع 16 سنة وأحمد. م. ا 26 سنة وعبد الحكيم. م. ع 16 سنة ومحمد. ع. أ 13 سنة وزياد. ر. س 17 سنة ومحمود. ط. ع 15 سنة وكوثر. ا. ف 34 سنة وريتاج. ا. ا 9 سنوات وسمية. ح. م 15 سنة وفوزية. م. س 40 سنة ومحمود. م. ف 22 سنة ومحمد. ع. م 21 سنة ويوسف. م. م 19 سنة جميعهم يقيمون بقرى مركز المنيا وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

