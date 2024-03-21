محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول البنجر بمصانع السكر بأبوقرقاص

تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال توريد محصول البنجر بمصانع سكر ابوقرقاص الجديدة لعام ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر يمثل أهمية كبيرة، لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي ، كما يعد القطاع الأكثر استيعابا للعمالة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائماً على الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية والري الحديث، لتحقيق أقصى عائد إقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

وفى ذات السياق، تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، اعمال افتتاح موسم محصول بنجر السكر بشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية (مصانع سكر ابوقرقاص الجديدة) حيث تفقد رئيس المركز الأقسام المختلفة بالمصنع كما تابع عمليات استلام المحصول من المزارعين،موجها بتيسير كافة الإجراءات وتقديم كل أوجه الدعم ضمانا للخروج بموسم يتمتع بانتاجية عالية.

كما تابع رئيس المركز مراحل الإنتاج بالمصانع بداية من وصول محصول البنجر ، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع .

الجدير بالذكر، أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا ، بدأت موسم استلام محصول البنجر لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية،يوم السبت الماضى الموافق ١٦ من مارس وذلك لكافة وسائل النقل سواء، (لوارى – جرارات زراعية).