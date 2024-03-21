تموين المنيا يضبط 131 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 131 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 113 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع 9 مخالفات بمركز العدوة، و 9 مغاغة، و12 بني مزار، و14 مطاي، و14 سمالوط، و7 مركز المنيا، و11 أبوقرقاص، و23 ملوي، و14 ديرمواس، و18 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع 3 مخالفات بمركز مغاغة، و 3 مطاي، و3 سمالوط، و9 ملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.