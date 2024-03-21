بسبب مدفئة.. اختناق 3 أشخاص بقرية في المنيا

شهدت إحدى قرى المنيا حادثا راح ضحيته ٣ أشخاص بسبب الاختناق من مدفئة وتم نقلهم لمشرحة المستشفى للعرض على الطب الشرعي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا يفيد بمصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى القرى التابعة لمحافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين وفاة 3 أشخاص وتم نقل الجثث إلى المشرحة استعداداً لعرضهم على الطب الشرعي، وبالمعاينة الأولية الغير نهائية تبين أن سبب الوفاة بسبب الاختناق من مدفئه تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق