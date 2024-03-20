صحة المنيا: 36 ألفا و866 طالبا بالمدارس يتلقون خدمات طبية مجانية

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة أبنائها من الشباب والطلاب، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة السن المدرسي قدمت 96 ألفا و422 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لـ36 ألفا و886 من الشباب من خلال عيادات الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف أنه تم إجراء فحص طبى شامل لعدد 41 ألفا و377 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، مشيرا إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين بعدد 11 وحدة صحية جديدة.

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير السن المدرسي بمديرية الصحة أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 36886 من الشباب بينهم 10036 من الذكور و26850 من الإناث حيث تم تقديم 35094 خدمات رعاية صحية وعدد 31491 خدمات المشورة بالإضافة إلى تقديم 29837 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية، إلى جانب المرور على 354 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ دورة تدريبية لـ22 من الأطباء والتمريض على أعمال برنامج الشباب والمراهقين.