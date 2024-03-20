عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: 36 ألفا و866 طالبا بالمدارس يتلقون خدمات طبية مجانية

صدى البلد

أكد محافظ المنيا أسامة القاضي، استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة أبنائها من الشباب والطلاب، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتقديم الرسائل الصحية السليمة.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة السن المدرسي قدمت 96 ألفا و422 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لـ36 ألفا و886 من الشباب من خلال عيادات الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف أنه تم إجراء فحص طبى شامل لعدد 41 ألفا و377 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، مشيرا إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين بعدد 11 وحدة صحية جديدة.

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير السن المدرسي بمديرية الصحة أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 36886 من الشباب بينهم 10036 من الذكور و26850 من الإناث حيث تم تقديم 35094 خدمات رعاية صحية وعدد 31491 خدمات المشورة بالإضافة إلى تقديم 29837 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية، إلى جانب المرور على 354 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ دورة تدريبية لـ22 من الأطباء والتمريض على أعمال برنامج الشباب والمراهقين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في محيط مجمع الشفاء بـ غزة

وزير الرياضة يسلم دراجات الفائزين بمسابقة 30 عجلة × 30 يوم

شاهد.. أول فيديو لـ أسد التجمع بعد السيطرة عليه.. اعرف مكانه الآن

دوري أبطال إفريقيا| حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

مباحثات حول الأسلحة الأمريكية.. تفاصيل جديدة بشأن زيارة جالانت إلى واشنطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات مبهرة.. نانسي عجرم تثير الجدل عبر انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

شوية ويتقطع |فستان بدرة يضعها في مأزق مع رامز جاب من الآخر

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض

مفتوح أوي.. ناهد السباعي بملابس جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ