هل يجوز الإفطار على السجائر في رمضان؟.. مفتي الجمهورية يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الوتر مستحب في كثير من الأمور، مشيرا إلى أنه كان النبي يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه ينبغي ألا يفطر الصائم على السجائر ويكون التدخين محرمًا إذا كان يسبب ضررًا بليغًا، وننصح بالامتناع عن الدخان لما يسببه من أضرار.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن العقل له دور في حركة الإنسان المسلم في حياته اليومية ومواقفه المختلفة، وفهم صحيح الدين.