عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حيل وأدوية تخلصك من الحموضة بعد الإفطار

صدى البلد

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الحموضة بعد الإفطار فى رمضان بسبب كثرة الحلويات والأكلات المسبكة، لذا يرغب كثيرون فى معرفة كيفية التخلص منها.

ووفقا لما جاء فى موقع بولد سكاى نعرض لكم طرق علاج الحموضة فى رمضان.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

تحذير.. مشروب رمضاني ممنوع لأصحاب الضغط المنخفض

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الحموضة.
تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا.
مضغ الطعام جيدًا.
عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرةً.
إنقاص الوزن.
الإقلاع عن التدخين.
رفع رأس السرير أثناء النوم.

تناول مضادات الحموضة تزيد من قلوية المعدة لتحييد الحمض.
أدوية حاصرات مستقبلات الهيستامين (H2RAs) تقلل من إنتاج حمض المعدة.
مثبطات مضخة البروتون (PPIs) تمنع إفراز حمض المعدة.

شرب الحليب حيث يساعد على تحييد حمض المعدة.
مضغ العلكة الخالية من السكر يزيد من إفراز اللعاب، مما يساعد على تحييد حمض المعدة.
شرب الأعشاب مثل البابونج أو النعناع.
تناول الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة المعدة.
شرب عصير الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة المعدة.

الحموضة الإفطار في رمضان الاقلاع عن التدخين الأطعمة والمشروبات الهيستامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاش أبريل

بشرى سارة للمصريين| السيسي يبعث رسالة بشأن السلع.. وانخفاض قريباً في الأسعار

تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟

كم بلغت تكلفة تصوير مسلسل الكبير أوي 8 في مبنى وزارة الزراعة؟

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

تحذير.. مشروب رمضاني ممنوع لأصحاب الضغط المنخفض

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض زى المحلات

مشروب شهير يقوي الشعر والقلب ويزيد الذكاء

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

بعد غش الأطعمة بالبسلة.. ماذا يحدث عند تناولها يوميا

أسرار نجاح السيرب في حلويات رمضان

ترشيحاتنا

تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الساعات المقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد

هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو بدلا من الشهود؟.. سعاد صالح تفجر مفاجأة

مصطفى بكري ينشر النص الكامل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

بكري يكشف تفاصيل حفل إفطار صدى البلد برعاية النائب محمد أبو العينين

مصطفى بكري: يحتمل تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية 2 من أبريل

مصطفى بكري يكشف حقيقة زواج إسماعيل هنية بفتاة تصغره بعشرات السنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء أثارت أزمة| من هي ملك الحسيني بطلة إعلان "دقوا الشماسي"؟

بإطلالة محتشمة.. إلهام شاهين تستعيد ذكريات والدتها بصور من التسعينيات

طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

بالبيجامات.. كارول سماحة وابنتها في عيد الأم

فيديو

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ