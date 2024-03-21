حيل وأدوية تخلصك من الحموضة بعد الإفطار

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الحموضة بعد الإفطار فى رمضان بسبب كثرة الحلويات والأكلات المسبكة، لذا يرغب كثيرون فى معرفة كيفية التخلص منها.

ووفقا لما جاء فى موقع بولد سكاى نعرض لكم طرق علاج الحموضة فى رمضان.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الحموضة.

تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا.

مضغ الطعام جيدًا.

عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرةً.

إنقاص الوزن.

الإقلاع عن التدخين.

رفع رأس السرير أثناء النوم.

تناول مضادات الحموضة تزيد من قلوية المعدة لتحييد الحمض.

أدوية حاصرات مستقبلات الهيستامين (H2RAs) تقلل من إنتاج حمض المعدة.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs) تمنع إفراز حمض المعدة.

شرب الحليب حيث يساعد على تحييد حمض المعدة.

مضغ العلكة الخالية من السكر يزيد من إفراز اللعاب، مما يساعد على تحييد حمض المعدة.

شرب الأعشاب مثل البابونج أو النعناع.

تناول الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة المعدة.

شرب عصير الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة المعدة.