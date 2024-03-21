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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير.. مشروب رمضاني ممنوع لأصحاب الضغط المنخفض

دوخة
دوخة

يعد عصير الكركديه من المشروبات الرمضانية المنتشرة فى البلاد العربية، ولكنه يشكل خطورة كبيرة على مرضى الضغط المنخفض، حيث يعرضهم لهبوط حاد في الدورة الدموية. 

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ووفقا لما جاء فى موقع فارمسي نعرض لكم تأثير الكركديه على مرضى الضغط المنخفض خاصة عند شرب كميات كبيرة منه.

أجريت دراسة جديدة في عام 2009 أظهرت أن مركبات الفلافونويد مثل دلفينيدين-3-سامبوبيوسيد وسيانيدين-3-سامبوبيوسيد الموجودة في مشروب الكركديه قد تقلل من الضغط المنخفض.

الكركديه مشروب مرخٍ للأوعية الدموية، حيث أنه يخفف التوتر على جدران الأوعية الدموية وبالتالي قد يخفض الضغط . 

كركديه
كركديه

يعد عصير الكركديه البارد هو المشروب الذي يتسبب في خفض الضغط، ولكن المشروب الساخن هو ما يساعد على رفع ضغط الدم.

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