مسلسل حق عرب الحلقة 11.. أحمد العوضي يكشف سر وفاة والده

شهدت الحلقة ال١١من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث الهامة والمثيرة .

وقام عرب السويركي بزيارة حنان في المستشفى بعد أن قررت التخلص من حياتها.



بعدها تعرض كارولين عزمي على العوضي أن تصطحبه للأهرامات معها .

واستطاع عبد ربه أن يلتقى مع الرجال الذين حاولوا خيانته ليقوم بعد ذلك باحراقهم ، ليتذكر العوضي مشهد وفاة ابوه بالنيران وان عبد ربه له يد في ذلك.



.



مسلسل حق عرب :

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .



ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.